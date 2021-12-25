Избитый фигурист Соловьев обратился к поклонникам

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, который пострадал в результате нападения в одном из караоке-клубов Москвы, обратился к подписчикам и рассказал о своем самочувствии. Об этом спортсмен написал в своем Instagram-аккаунте.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Соловьева, его состояние стабилизировалось. Спортсмен выразил благодарность коллегам, друзьям и подписчикам за поддержку и любовь, а врачам — за оперативную помощь и профессионализм.

Соловьев написал отдельную благодарность олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке «за веру и незамедлительную помощь».

«Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам! Низкий поклон всем, кто сейчас рядом!», — написал спортсмен и опубликовал свою фотографию из больничной палаты.

Ранее врачи заявили, что фигурист находится в состоянии средней тяжести.

21 декабря Дмитрий Соловьев был избит в Москве тремя мужчинами. Он вступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Камеры в караоке-клубе запечатлели момент нападения.