Выбросившая в овраг детей россиянка раскрыла детали их убийства

43-летняя жительница Саратовской области, которая задушила и выбросила в овраг двух детей, на допросе рассказала о деталях убийства и объяснила, почему она это сделала. Кадры допроса показал НТВ.

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«Перевязала ему руки, ноги. Он еще спросил: «Мама, ты что делаешь?» Стала его душить. Придушила и убедилась, что перестало дыхание и сердцебиение. Потом я убедилась, что они не шевелятся, и отнесла их в овраг», - рассказала она следователю.

По словам женщины, она сделала это, так как у детей не было будущего.

«До школы далеко ходить. Ситуация такая, что стирать нечем, купать нечем. Мыться негде. Ситуация ужасная. У детей вообще никакого будущего. Мне тяжело, не справлюсь», - рассказала она.

Женщина – по образованию медсестра, в последнее время работала уборщицей, средств постоянно не хватало на еду и одежду.

Женщина отнесла связанных и задушенных детей в овраг и бросила там. Восьмилетний сын к этому моменту был уже мертв, его пятилетняя сестра выжила. Она провела пять часов на двадцатиградусным морозе, пока детей не нашли прохожие. Девочка до сих пор находится в критическом состоянии.

«Она была привезена уже в состоянии клинической смерти. Естественно, первые моменты сначала занимались возвращением ее к жизни. Конечно, у девочки очень тяжелые повреждения. Порядка 25% тела обморожено», - сказал главный врач Саратовской областной детской клинической больницы Михаил Свинарев.

По данным прокуратуры, семья на учете не состояла, в поле зрения правоохранительных органов до этого не попадала.