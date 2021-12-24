Россиянина застрелили, пока тот пил чай в кафе

В Екатеринбурге неизвестный застрелил мужчину, пившего чай в кафе. Об этом сообщает издание E1.ru со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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Убийство произошло около 21.00 по местному времени (19.00 мск). Мужчина сидел за столиком в кафе быстрого питания на улице Билимбаевской, 17.

В помещение вошел человек в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске и выстрелил в сидящего мужчину из пистолета, после чего скрылся. Посетитель точки общепита скончался на месте.

На место происшествия приехали полицейские и сотрудники Следственного комитета, они оцепили территорию, опрашивают свидетелей и проводят другие следственные мероприятия.

Личность погибшего мужчины установлена - это мужчина 1965 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ведется розыск подозреваемого.