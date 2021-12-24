Россиянина застрелили, пока тот пил чай в кафе

В Екатеринбурге в кафе возле остановки «Билимбаевская» неизвестный застрелил мужчину, который пил чай. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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«По предварительным данным, в помещении точки быстрого питания, расположенной вблизи автобусной остановки „Билимбаевская“, мужчина за столиком пил чай. Неожиданно вошел неизвестный в синей куртке с капюшоном на голове и в черной маске и при помощи предмета, похожего на пистолет, смертельно ранил гражданина и скрылся», — сообщил Горелых. Он отметил, что мужчина погиб.

Полицейским уже удалось установить личность преступника. По предварительным данным, им оказался мужчина 1965 года рождения. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы. Силовики пытаются выяснить причины произошедшего.