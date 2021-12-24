Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствии

«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться. Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!»,– написал фигурист в Instagram.