Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем самочувствии

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в Instagram написал, что его состояние стабилизировалось, поблагодарив родных, близких и зрителей за поддержку.
«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители! Моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка и любовь дает мне силы бороться. Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность. Отдельное спасибо Татьяне Навке за незамедлительную помощь и веру в меня. Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам. Каждый день делаю все возможное и от меня зависящее: следую рекомендациям врачей и выполняю все их указания, чтобы снова вернуться к полноценной жизни и осуществить все задуманное!»,– написал фигурист в Instagram.
Он также обратился к своей возлюбленной, маме и директору, поблагодарил их за помощь, внимание и поддержку.
Ранее сообщалось, что напавшие на Соловьева арестованы.
Представительница фигуриста Елена Болотова рассказывала, что Дмитрий заступился за гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку.
«Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.
До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнивала происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщали, что в отношении двух подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».