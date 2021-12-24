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33 минуты назад

В тире Томска обнаружили два тела

Тела двух людей с огнестрельными ранениями обнаружили в стрелковом клубе «Полигон-С» в Томске. В областном СУ СК России по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу следственного управления.

В тире Томска обнаружили два тела
Фото: ТАССТАСС

«В одном из тиров на проспекте Фрунзе обнаружены тела двух людей. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте работают следователи и руководитель группы по Советскому району», — говорится в сообщении.

По словам источника, которые приводит «РЕН ТВ», посетитель во время стрельбы по мишеням направил оружие на инструктора и выстрелил. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого посетитель покончил с собой.

Отмечается, что стрелявший являлся постоянным клиентом тира. Сегодня он должен был принять участие в соревнованиях по практической стрельбе, проходивших в клубе. Причина поступка мужчины пока неизвестна.

Происшествия,СКР,РЕН ТВ,
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