В тире Томска обнаружили два тела

Тела двух людей с огнестрельными ранениями обнаружили в стрелковом клубе «Полигон-С» в Томске. В областном СУ СК России по данному факту возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу следственного управления.

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«В одном из тиров на проспекте Фрунзе обнаружены тела двух людей. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте работают следователи и руководитель группы по Советскому району», — говорится в сообщении.

По словам источника, которые приводит «РЕН ТВ», посетитель во время стрельбы по мишеням направил оружие на инструктора и выстрелил. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого посетитель покончил с собой.