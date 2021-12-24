Суд подтвердил достоверность оценки принадлежащих Грудинину акций «Совхоза»

Суд подтвердил отказ в иске директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина о признании недостоверным отчета по оценке свыше 974 тысяч акций, принадлежащих ему. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

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Ранее суд удовлетворил требование «Совхоза имени Ленина» о взыскании с Грудинина 1 миллиарда 66 миллионов 219 тысяч рублей. Однако политик отказался исполнять это решение. После этого в отношении него было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого была проведена оценка акций предприятия, принадлежащих Грудинину.

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«Краевое бюро оценки и управления недвижимостью» оценило пакет акций Грудинина в 630 миллионов рублей, он сам говорил о 4,8 миллиарда рублей, поэтому оспорил вывод экспертов в суде. Кроме того, в июне Арбитражный суд Московского округа оставил без изменения отказ в заявлении директора «Совхоза» о незаконности действий по обращению взыскания на акции на его лицевом счете.

Заявитель просил признать незаконными действия в рамках исполнительных производств по обращению взыскания более чем на 974 тысяч акций, находящихся на лицевом счете Грудинина в АО «Независимая регистрационная компания Р.О.С.Т.». Также истец предлагал свой вариант очередности обращения взыскания на имущество.

Кроме того, суд подтвердил притворность сделки, согласно которой 33 процента акций «Совхоза» оказались в уставных капиталах двух сомнительных компаний: ООО «Альфа» и ООО «Центр-Инвест». Их руководителем и бенефициаром является сам Грудинин. Установлено, что эти фирмы были политик создал в июне 2019 года. Среди учредителей также оказались его соратники: исполнительный директор «Совхоза» Александр Федоров, бывший главный бухгалтер Людмила Ефимова и два других сотрудника предприятия Екатерина и Владимир Свиридовские.

В ходе разбирательств говорилось, что «Альфа» и «Центр-Инвест» стали владельцами 1,5 миллиона акций «Совхоза имени Ленина», а их генеральным директором и одним из учредителей является Грудинин.