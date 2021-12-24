Задержан с поличным: силовика поймали на крупной взятке

В Москве при получении взятки задержали сотрудника Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, сотрудники ФСБ поймали полицейского с тремя миллионами рублей. Подозреваемого в совершении уголовного преступления вывели из здания ведомства.

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Сотрудник Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве был задержан ФСБ за получение взятки от свидетеля по уголовному делу. Подробности задержания полицейского «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанный пообещал свидетелю не привлекать его в качестве обвиняемого по делу о незаконной банковской деятельности. За свою помощь сотрудник МВД сначала потребовал три миллиона долларов, но затем согласился на три миллиона рублей.

При получении взятки полицейского задержала ФСБ.

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали полковника МВД по Симферополю за крупную взятку в 7,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Постнова.

В феврале предприниматель через посредников попросил начальника следственного управления МВД о содействии в прекращении следствия по делу о мошенничестве. Полицейский согласился помочь за денежное вознаграждение.

Сотрудника полиции задержали при получении взятки в одном из кафе города. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

Бывший оперативный сотрудник полиции в Якутии приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в 1,25 млн рублей за вымогательство и получение взятки у предпринимателя. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Якутии.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной УФСБ России по Республике Саха (Якутия) совместно с ОРЧ СБ регионального МВД.

"Доказательства, собранные следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему старшему оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России "Якутское". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия (бездействие) в пользу взяткодателя, совершенные с вымогательством, в крупном размере")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 30 апреля оперуполномоченный при проверке павильонов одного из торговых центров в Якутске изъял у предпринимателя образцы реализуемых товаров с признаками контрафакта.

"В тот же день в здании МУ МВД России "Якутское" полицейский потребовал у бизнесмена взятку в виде денежных средств в сумме 250 тыс. рублей, обещая прекратить начатую проверку. 3 мая предприниматель, опасаясь наступления неблагоприятных для себя последствий, был вынужден согласиться с незаконными требованиями полицейского и в рамках оперативно-разыскных мероприятий передал вымогаемую сумму. Сотрудник полиции был задержан, а денежные средства изъяты в ходе следственных действий у него дома", - добавили в СК.

В ходе расследования мужчина частично признал вину. В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 9 млн рублей. Он осужден на 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафу в сумме 1 млн 250 тыс. рублей. Кроме этого, он лишен специального звания майора полиции.

Как добавили в пресс-службе прокуратуры Якутии, суд назначил наказание с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело против сотрудника районного отдела Министерства внутренних дел (МВД) за взятку в 1 млн рублей. За эти деньги он обещал качественное расследование по другому делу. Получив взятку, он потребовал ещё денег, а также попросил пробурить скважину на своём дачном участке, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

После этого сотрудника полиции задержали. Против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Следователь работал в управлении полиции по Приморскому району Санкт-Петербурга. Деньги он получил от потерпевшей по другому делу, рассказали в СКР.

«Следователь заверил потерпевшую по уголовному делу в том, что за полученные деньги и оказанные услуги он обеспечит надлежащее качество расследования по уголовному делу, находящемуся у него в производстве», — говорится в сообщении ведомства.

Дача сотрудника МВД, на которой он потребовал пробурить скважину и провести водоснабжение, находилась в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Следователю уже предъявили обвинение в получении взятки, суд отправил его под стражу.

В Новосибирске вынесли приговор бывшему начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних и его заместителю. Экс-полицейских признали виновными в получении взяток от предпринимателей. Причём взятки они брали не только деньгами. Один из фигурантов получил в качестве незаконного вознаграждения 84 пачки лапши быстрого приготовления.

Как установили следователи, начальник отдела и его зам с августа 2018 года по февраль 2019 года помогали местному предпринимателю прятаться от проверок. Бизнесмен самовольно установил в городе ларьки. Полицейские согласились за вознаграждение рассказывать ему о предстоящих рейдах администрации по выявлению самовольных построек.

На время проверок бизнесмен приостанавливал работу торговых точек. За помощь силовики получили от предпринимателя в общей сложности 300 000 рублей. На суде они это не отрицали.

Однако взятки полицейские, как выяснилось, брали не только деньгами. В 2018 году экс-начальник отдела участковых получил от другого бизнесмена 84 пачки лапши быстрого приготовления, 24 банки гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и 5 пачек бумаги. За это ему грозил штраф в 100 000 рублей. Впрочем, мужчине удалось избежать наказания в связи с тем, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за мелкое взяточничество истёк.

Зато по первому эпизоду бывшие полицейские получили по семь лет лишения свободы условно и штраф в пятикратном размере взятки. Кроме того, их лишили званий майора и подполковника. Ещё осуждённые три года не смогут работать в правоохранительных органах. Приговор пока не вступил в законную силу.

Военные следователи задержали в Москве ведущего советника управления департамента Минобороны РФ Александра Лопатина, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан Лопатин Александр Михайлович <...> С ним проводятся оперативно-следственные действия, после которых следователи выйдут в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения», — сказал источник.

Он уточнил, что Лопатина подозревают в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), что предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В пресс-службе Басманного суда сообщили агентству, что ходатайство об избрании ареста Лопатину уже поступило, и его рассмотрение начнется в ближайшее время.

В Москве 2 декабря задержали начальника отдела полиции по району Ростокино Игоря Гоцуляка. Полковника обвиняют в мошенничестве и посредничестве в передаче взятки в размере 84,6 млн рублей. Он и иные неустановленные лица получили эти деньги за продажу должности. За взятку Гоцуляк обещал помочь в назначении на должность начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Самарской области.

Кроме Гоцуляка, в преступлении замешаны ещё несколько человек, их имена неизвестны, сообщил РБК.

По словам источников издания, деньги передавались в марте и апреле 2019 года. В то время Гоцуляк не работал в органах внутренних дел. «С 2017 по 2021 год он не находился на службе в полиции», — пояснил собеседник.

Должность начальника отдела полиции Ростокино полковник занял 10 ноября 2021 года.

235-й гарнизонный военный суд в Москве арестовал экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николая Копытова по делу о взятке. В 2019 году он получил 10 млн рублей и кофемашину от представителей компании «Спецшвейснаб», которая поставляла форму для росгвардейцев. За взятки с ней заключили дополнительные контракты почти на 2 млрд рублей, считает следствие.

Копытова обвинили в получении взятки в особо крупном размере и отправили под стражу, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

О коррупции стало известно в ходе расследования о завышении цен на форму росгвардейцев, писал ранее «Коммерсант».

Расследование против Копытова стало одним из эпизодов в более масштабном деле — о завышении цен на форму для росгвардейцев на 680 млн рублей. По делу проходит гендиректор компании «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов.

По данным издания, по новым делам могут предъявить обвинение в получении взятки и генерал-лейтенанту Сергею Милейко, который курировал тыл Росгвардии.

После начала расследования Милайко стал фигурантом дела о мошенническом завладении нежилым помещением в ведомственном доме в Балашихе, где жена генерала открыла парикмахерскую. За это его осудили на 6 лет. Источники «Коммерсанта» назвали полковника Копытова близким к Милейко.

В 2018 году Росгвардия заключила 86 контрактов на поставку формы общей стоимостью 1,945 млрд рублей. Тогда же Копытов узнал, что из-за сокращения затрат Росгвардии на закупку продовольствия, формы и других товаров ведомству удалось сэкономить более 1,885 млрд рублей. Как считает следствие, Копытов сообщил гендиректору компании «Спецшвейснаб» Шальнову об этих деньгах и попросил того «лично и через иных должностных лиц Росгвардии» поскорее заключить контракты с поставщиками сырья для новых контрактов.

За закупку у «Спецшвейснаба» Копытов потребовал от Шальнова 10 млн рублей, деньги он получил несколькими частями. Бонусом стала кофемашина марки Jura стоимостью около 86 000 рублей, считает следствие.

В Московской области бывшего полковника МВД Андрея Большакова, руководившего полицией города Чехов, и его подчиненных Вадима Золотова и Андрея Кузнецова осудили на семь лет колонии строгого режима за получение взяток. Об этом в четверг, 16 сентября, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Суд установил, что в 2018 году в качестве платы за общее покровительство его фирме и непроведение проверок российский бизнесмен передал полицейским в качестве взятки различное имущество на общую сумму свыше 160 тысяч рублей. Как сообщает издание «Коммерсантъ», в качестве взятки передавались щетки, совки садовые качели и мангалы с шампурами, дровницы, а также другой садовый инвентарь.

Позже по указанию Большакова его подчиненные Золотов и Кузнецов потребовали от коммерсанта взятку в размере 200 тысяч рублей ежемесячно, пообещав не выявлять и не реагировать на возможные нарушения законодательства его коммерческими организациями. После этого предприниматель сообщил в правоохранительные органы о вымогательстве денег.

Всех троих задержали. Следственный комитет России (СКР) возбудил и расследовал уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки») УК РФ. Кроме того, полковника Большакова осудили по статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» сообщил о росте числа уголовных дел, связанных с коррупцией.

По его словам, за девять месяцев этого года в следственные органы СК поступило 23 634 сообщения о коррупционных преступлениях. Следователи возбудили 17 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года. В суды направлено 7405 дел в отношении 8175 лиц.

Бастрыкин отметил, что каждое четвертое дело, которое направили в суд, о даче взятки, 16% — о получении взятки. В лидерах также дела о мошенничестве (15%), а также присвоение или растрата (7%).

Глава подчеркнул, что больше всего коррупционных преступлений выявляется в правоохранительной и финансовой сферах, образовании и науке, здравоохранении и соцобеспечении.

«Все это большой массив общественных отношений, в которых есть те, кто желает незаконно получить некие преимущества, «решить вопрос», ускорить прохождение определенных процедур, и те, кто может им это обеспечить незаконным путем», — сказал он.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов выступил с предложением ограничить применение судебных штрафов к мелким коррупционерам, освобождающих их от уголовной ответственности, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что Генпрокуратура уже подготовила соответствующие поправки в закон.

Как сообщил Краснов, «решались правовые проблемы», среди которых и «возможность применения института освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести с назначением судебного штрафа».

По его словам, в эту категорию входит ряд коррупционных составов, что «вряд ли обоснованно с учетом сферы правоотношений, на которые они посягают».

Также Краснов отметил, что пока данная инициатива находится в стадии согласования, надзорное ведомство при помощи организационных мер смогло уменьшить число таких уголовных дел с 1113 до 484.