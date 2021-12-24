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36 минут назад

В московском метро компания парней избила мужчину

В вагоне московского метро компания парней избила 26-летнего мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В московском метро избили мужчину
Фото: Игорь Иванко / КоммерсантъИгорь Иванко / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 23 декабря в вагоне поезда, который ехал между станциями «Охотный ряд» и «Кропоткинская». По словам пострадавшего, у него случился конфликт с компанией молодых людей, состоящей из девушки и трех парней. В результате ссоры мужчину избили, удары, в частности, наносили по лицу.

Затем напавшие вышли на станции, однако один из них забежал обратно в вагон и ударил в нос еще раз.

После происшествия потерпевший обратился в полицию. Компанию напавших людей ищут, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

В начале октября трое дагестанцев избили в метро 25-летнего Романа Ковалева, заступившегося за девушку. По словам пострадавшего, остальные пассажиры не помогли ему и убежали в другую часть вагона.

После инцидента глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью. По его словам, россиянин показал решительность, которая позволила предотвратить более тяжкие последствия инцидента.

Происшествия,Роман Ковалев,Александр Бастрыкин,СКР,
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