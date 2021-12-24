В московском метро избили мужчину

В вагоне московского метро компания парней избила 26-летнего мужчину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Игорь Иванко / Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 23 декабря в вагоне поезда, который ехал между станциями «Охотный ряд» и «Кропоткинская». По словам пострадавшего, у него случился конфликт с компанией молодых людей, состоящей из девушки и трех парней. В результате ссоры мужчину избили, удары, в частности, наносили по лицу.

Затем напавшие вышли на станции, однако один из них забежал обратно в вагон и ударил в нос еще раз.

После происшествия потерпевший обратился в полицию. Компанию напавших людей ищут, на данный момент возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

В начале октября трое дагестанцев избили в метро 25-летнего Романа Ковалева, заступившегося за девушку. По словам пострадавшего, остальные пассажиры не помогли ему и убежали в другую часть вагона.