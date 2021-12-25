Колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз в Якутии

Колонна из 12 грузовых автомобилей застряла в снегу в Якутии. Им на помощь из Якутска вылетела группа десантников Службы спасения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.

Фото: news.ykt.ru news.ykt.ru

Инцидент произошёл в Кобяйском районе республики. Там из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель застряла колонна из 12 грузовиков. У водителей нет связи, на исходе горюче-смазочные материалы. Машины находятся в 27–30 километрах от села. При этом в районе установились 50-градусные морозы. В связи с произошедшим там объявлен режим ЧС.

Руководство Службы спасения приняло решение привести в боевую готовность десантную группу спасателей. Она вылетела на место для доставки бензина застрявшим машинам.