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3 часа назад

Колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз в Якутии

Колонна из 12 грузовых автомобилей застряла в снегу в Якутии. Им на помощь из Якутска вылетела группа десантников Службы спасения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.

Колонна грузовиков застряла в снегу в 50-градусный мороз в Якутии
Фото:  news.ykt.ru news.ykt.ru

Инцидент произошёл в Кобяйском районе республики. Там из-за глубоких заносов снега по пути в село Сегян-Кюель застряла колонна из 12 грузовиков. У водителей нет связи, на исходе горюче-смазочные материалы. Машины находятся в 27–30 километрах от села. При этом в районе установились 50-градусные морозы. В связи с произошедшим там объявлен режим ЧС.

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Руководство Службы спасения приняло решение привести в боевую готовность десантную группу спасателей. Она вылетела на место для доставки бензина застрявшим машинам.

Ранее сообщалось, что в Бурятии введён режим ЧС республиканского уровня. Причиной стала авария на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. В это время в городе установились 30-градусные морозы.

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