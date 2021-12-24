Заключенные совершили побег из колонии в Волгограде

Двое заключенных сбежали из колонии-поселения, находящейся в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя УФСИН по региону.

Фото: ФСИН/РИА «Новости» ФСИН/РИА «Новости»

По информации ведомства, беглецами стали молодые люди 1998 и 2002 годов рождения.

«У нас двое осужденных из колонии-поселения №3 сбежали, ведется розыск совместно с полицией. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения», — пояснили в УФСИН по Волгоградской области.

Предполагается, что более подробные сведения о совершивших побег будут размещены позже.

Вязовикова осудили в Краснодаре в октябре прошлого года за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Ему избрали наказание в виде двух лет заключения.

Корнея осудили в июне текущего года в Армавире за кражу, приговорив к 3,5 года тюрьмы.

Ведется расследование, устанавливаются обстоятельства побега лиц, содержащихся под стражей в волгоградском исправительном учреждении.

Ранее в Краснодаре трое мужчин перепилили оконную решетку и сбежали из психиатрической больницы.