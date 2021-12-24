Бросившую детей в овраге женщину арестовали

В Саратовской области суд арестовал на два месяца 43-летнюю женщину из села Прокудино, которая душила шарфом своих детей и бросила их в овраг на морозе без одежды. Как сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета, мать будет находится под арестом по меньшей мере до 21 февраля.
По данным следствия, 22 декабря утром женщина разозлилась на своих детей за непослушание и стала придушивать их шарфом до тех пор, пока они не перестали подавать признаки жизни. Затем мать вынесла их на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, после чего скрылась. Полиция
Напомним, что детей обнаружила прохожая днем 22 декабря — малолетние лежали в сугробе без верхней одежды. Восьмилетний мальчик скончался от переохлаждения, пятилетнюю девочку доставили в больницу — ребенок пережил клиническую смерть, ее состояние оценивалось как крайне тяжелое.
Известно, что дети росли в нормальной семье, однако недавно их родители развелись, после чего мама пыталась перевести их на домашнее обучение. В день трагедии женщина написала классному руководителю сына, что тот не пойдет в школу.