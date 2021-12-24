Появилось видео с места взрыва в Оренбургской области

В Оренбургской области местный житель напал на семью в Кувандыке с самодельным взрывным устройством. В Сети появились кадры работы оперативников на месте взрыва в частном доме.

Уточняется, что мужчина напал на женщину и ребенка. Следовавшие на место ЧП по сигналу о подозрительных хлопках полицейские заметили на улице прохожего с карабином в руке. Как выяснилось позже, он был причастен к случившемуся.