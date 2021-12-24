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35 минут назад

Справивший нужду на стенд о ветеране получил 4 года колонии

Суд приговорил 19-летнего студента РТГУ Матвея Юферова к 4 годам тюрьмы за то, что он справил нужду на стенд с информацией о ветеране Великой отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.

Справившему нужду на фото ветерана дали 4 года колонии
Фото: СК РФСК РФ

«Суд признал Юферова виновным по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма с использованием интернета") УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что ранее 21 декабря гособвинитель прокуратуры запросил наказание в виде 5 лет лишения свободы для Юферова в исправительной колонии общего режима.

В Москве блогер справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ

Напомним, что о происшествии стало известно 25 ноября. В московском районе Измайлово молодой человек справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны и выложил кадры в интернет.

Происшествия,ФСИН,Генпрокуратура РФ,
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