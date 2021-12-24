Справившему нужду на фото ветерана дали 4 года колонии

«Суд признал Юферова виновным по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма с использованием интернета") УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве.