Справившему нужду на фото ветерана дали 4 года колонии

Суд приговорил 19-летнего студента РТГУ Матвея Юферова к 4 годам тюрьмы за то, что он справил нужду на стенд с информацией о ветеране Великой отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Москвы.
«Суд признал Юферова виновным по ч. 4 ст. 354.1 ("Реабилитация нацизма с использованием интернета") УК РФ и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети Интернет сроком на пять лет», — сообщили в ведомстве.
Напомним, что ранее 21 декабря гособвинитель прокуратуры запросил наказание в виде 5 лет лишения свободы для Юферова в исправительной колонии общего режима.
Напомним, что о происшествии стало известно 25 ноября. В московском районе Измайлово молодой человек справил нужду на стенд с биографией ветерана Великой Отечественной войны и выложил кадры в интернет.