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1 час назад

В Москве задержан избивший сына бойца ММА

Московская полиция задержала подозреваемого в избиении 16-летнего сына бойца ММА Вячеслава Дацика, также известного по прозвищу Рыжий Тарзан. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина жил в том же доме, где произошло нападение.

Задержан обидчик сына бойца Дацика
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам самого Ярослава, у злоумышленника «поехала кукуха». Он заявлял, что мужчина находился в невменяемом состоянии, и, предположительно, употреблял психотропные вещества. После того как мужчина дважды ударил сына Дацика по лицу, молодой человек перестал отдавать отчет своим действиям и тоже вступил в драку.

В результате молодой человек получил сотрясение мозга и сейчас находится в больнице. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, что нападение произошло днем 22 декабря неподалеку от станции метро «Курская». Двое подростков находились на втором этаже жилого дома, когда один из жильцов якобы в состоянии наркотического опьянения, набросился на них с кулаками. Врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы и множественные гематомы.

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