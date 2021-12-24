Угнавший семь машин у ставропольцев вор попал на видео

«Специальным инструментом он вскрывал двери, замыкая провода, заводил машину и уезжал на ней в свой регион, где продавал. Установлена причастность автомобильного вора к семи хищениям транспортных средств и одному покушению на кражу. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более одного миллиона рублей», – уточняет портал.