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46 минут назад

Угнавший семь машин у ставропольцев вор попал на видео

Житель Карачаево-Черкесии похитил в Ставрополе семь автомобилей. Угнанный транспорт мужчина переправлял в свой регион, где продавал. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа».

«Специальным инструментом он вскрывал двери, замыкая провода, заводил машину и уезжал на ней в свой регион, где продавал. Установлена причастность автомобильного вора к семи хищениям транспортных средств и одному покушению на кражу. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила более одного миллиона рублей», – уточняет портал.

В настоящий момент 38-летний мужчина задержан. Во время проведения обысков у него было изъято имущество, которое находилось в похищенных машинах.

Происшествия,Криминал,Видео,
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