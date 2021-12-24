Справившему нужду на фото ветерана дали 4 года колонии

Мосгорсуд приговорил к четырем годам лишения свободы 19-летнего студента из Москвы Матвея Юферова, который справил нужду на портрет ветерана и разместил фото в соцсети. Об этом Business FM сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Фото: СК РФ СК РФ

По ее словам, он был признан виновным в реабилитации нацизма, в том числе в интернете (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

По приговору суда Юферову запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в течение пяти лет.

Он студент РГГУ, а его специальность — «гостиничное дело».

Преступление было совершено в ночь на 25 ноября 2021 года. В тот день Юферов с приятелем гуляли по Измайловскому бульвару. Оба были пьяны. Юферов справил малую нужду на стенд с фотографией ветерана войны, а затем выложил фото в Instagram. Спустя два дня его арестовали. Позже молодой человек выложил в Сети видео с извинениями. Он назвал свой поступок аморальным и сказал, что ему «плохо от самого себя».