Опубликовано видео задержания гендиректора «Крымгеологии»

Генерального директора ГУП «Крымгеология» задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Кадры оперативного мероприятия публикует пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю .

«Накануне подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что руководитель государственного предприятия получал денежное вознаграждение от коммерсанта за поставку инертных материалов. Он организовал заключение договора с ИП и убедил его в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара.