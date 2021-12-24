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1 час назад

Опубликовано видео задержания гендиректора «Крымгеологии»

Генерального директора ГУП «Крымгеология» задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Кадры оперативного мероприятия публикует пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

«Накануне подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю на улице Беспалова Симферополя во время получения очередной суммы взятки», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что руководитель государственного предприятия получал денежное вознаграждение от коммерсанта за поставку инертных материалов. Он организовал заключение договора с ИП и убедил его в беспрепятственном осуществлении отгрузки товара.

Происшествия,Криминал,Видео,ФСБ,
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