Россиянин подорвал экс-жену, ребенка и тещу

В Оренбургской области местный житель атаковал дом, в котором жили его бывшая жена, теща и малолетний сын.
Как сообщает РЕН ТВ, мужчина хотел расправиться с бывшей семьей, и для этого взял с собой взрывчатку и огнестрельное оружие.
Россиянин сперва подорвал самодельное взрывное устройство, а затем обстрелял потерпевших.
Пенсионерка и ребенок доставлены в больницу.
Мужчина с места преступления сбежал, но правоохранители смогли его оперативно задержать.
Ранее "СП" писала, что житель Челябинской области убил младенца и пытался спрятать его тело в погребе дома. Инцидент произошел 10 сентября, вскоре мужчина предстанет перед судом.