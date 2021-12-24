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34 минуты назад

Россиянин подорвал экс-жену, ребенка и тещу

В Оренбургской области местный житель атаковал дом, в котором жили его бывшая жена, теща и малолетний сын.

Россиянин подорвал экс-жену, ребенка и тещу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина хотел расправиться с бывшей семьей, и для этого взял с собой взрывчатку и огнестрельное оружие.

Россиянин сперва подорвал самодельное взрывное устройство, а затем обстрелял потерпевших.

Пенсионерка и ребенок доставлены в больницу.

Мужчина с места преступления сбежал, но правоохранители смогли его оперативно задержать.

Ранее "СП" писала, что житель Челябинской области убил младенца и пытался спрятать его тело в погребе дома. Инцидент произошел 10 сентября, вскоре мужчина предстанет перед судом.

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