Чиновницу осудили по делу "Зимней вишни"

"Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет", - сказала судья, оглашая приговор.