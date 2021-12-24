Чиновницу осудили по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова признал бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзилю Комковой виновной в получении 7 млн рублей взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет", - сказала судья, оглашая приговор.
Ее сын получил 10 лет колонии. Бывшая замглавы ведомства осуждена на семь лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ.