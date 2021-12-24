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33 минуты назад

Экс-главу Госстройнадзора Кузбасса приговорили к 18 годам колонии по делу "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова признал бывшего начальника инспекции государственного строительного надзора Кузбасса Танзилю Комковой виновной в получении 7 млн рублей взятки от застройщика ТРЦ "Зимняя вишня", отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. По совокупности преступлений ей назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Чиновницу осудили по делу "Зимней вишни"
Фото: ТАССТАСС

"Признать Комкову Танзилю Камильевну виновной в совершении преступлений <...> Окончательно назначить наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 12 лет", - сказала судья, оглашая приговор.

Ее сын получил 10 лет колонии. Бывшая замглавы ведомства осуждена на семь лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями при строительстве ТЦ.

Происшествия,ФСИН,ИТАР-ТАСС,
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