Названа причина пожара в ковид-больнице в Астрахани

Предварительной причиной пожара в реанимации инфекционной больницы в Астрахани, где погибли 2 пациента, стало замыкание проводки в плафоне, передает ТАСС.

Фото: РИАМО, Николай Корешков РИАМО, Николай Корешков

По данным источника, произошло короткое замыкание в плафоне освещения в боксе реанимации, рассчитанном на двух человек. При этом не сработали автоматические пожарные системы. Причины ЧП продолжают устанавливаться.

Пожар произошел в пятницу утром в реанимации областной инфекционной больницы в Астрахани.