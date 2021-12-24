ДТП в Москве переросло в массовую драку

На Новочеркасском бульваре произошло ДТП, которое переросло в массовую драку. Как сообщает агентство «Москва», водитель Chevrolet сбил девушку, однако очевидцы аварии решили помешать ему припарковаться в другом месте и избили его.

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После наезда мужчина попытался припарковать машину во дворе, однако очевидцы произошедшего помешали ему это сделать. Словесный конфликт между свидетелями наезда и мужчинами, которые находились в автомобиле, быстро перерос в драку, в результате которой пострадал водитель — прохожие избили его.

При этом участников потасовки не смутило присутствие на месте спасателей, медиков, которые погружали пострадавшую в аварии на носилках в машину скорой помощи, и полиции, которые пытались разнять конфликтующих.