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21 минуту назад

В Москве ДТП переросло в массовую драку

На Новочеркасском бульваре произошло ДТП, которое переросло в массовую драку. Как сообщает агентство «Москва», водитель Chevrolet сбил девушку, однако очевидцы аварии решили помешать ему припарковаться в другом месте и избили его.

ДТП в Москве переросло в массовую драку
Фото: ТАССТАСС

После наезда мужчина попытался припарковать машину во дворе, однако очевидцы произошедшего помешали ему это сделать. Словесный конфликт между свидетелями наезда и мужчинами, которые находились в автомобиле, быстро перерос в драку, в результате которой пострадал водитель — прохожие избили его.

Массовая драка произошла в московском метро

При этом участников потасовки не смутило присутствие на месте спасателей, медиков, которые погружали пострадавшую в аварии на носилках в машину скорой помощи, и полиции, которые пытались разнять конфликтующих.

Пострадавшую в ДТП девушку госпитализировали, ее состояние не уточняется. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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