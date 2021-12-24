Два человека стали жертвами пожара в реанимации коронавирусного отделения больницы в Астрахани. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший кадры с места происшествия.

Возгорание возникло в «красной зоне» на первом этаже областной инфекционной больницы имени Ничоги на Началовском шоссе. Пациентов и работников медицинского учреждения эвакуировали. Уточняется, что двух человек, госпитализированных в отделение реанимации, спасти не удалось.