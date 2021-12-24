В Подмосковье у Деда Мороза украли подарки для детей

«В маршрутке была толкучка. Трое мужчин, пробираясь к выходу, сильно дергали за мой мешок. Я подозреваю, что кражу совершили именно они. 20 лет дедморозю, но такое впервые», — отмечает пострадавший, добавляя, что больше не находит слов для описания ситуации.