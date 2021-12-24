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1 час назад

Железную леди российской промышленности заподозрили в афере с контрактом

В Москве задержали основателя и руководителя Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину, которую называют железной леди российской промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Железную леди российской промышленности заподозрили в афере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предпринимателя заподозрили в афере с контрактом. По версии следствия, в 2016 году ее компания заключила договор с АО «Научно-производственное предприятие "Сигнал"». БПК должна была поставить организации универсальное металлообрабатывающее оборудование. На его создание выделили 15 миллионов рублей.

Следователи уверяют, что Каледина поставила компании китайский станок под видом российского по завышенной стоимости. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество»).

Задержанная отрицает все обвинения, напоминая, что станок был принят заказчиком после технической экспертизы, никаких претензий к его качеству не возникало. Также защита Калединой отметила, что у компании есть все акты, которые подтверждают, что товар сделан в России, а его стоимость соответствует заявленной в контракте.

Железная леди полагает, что через это уголовное дело рейдеры захотели присвоить себе ее бизнес.

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