Священника приговорили за насилие над детьми. Видео

Саракташский районный суд Оренбургской области вынес приговор священнослужителю Николаю Стремскому. Обвиненный в насилии над детьми многодетный священник признан виновным и приговорен к 21 году колонии строгого режима . Кадры из зала суда публикует Telegram-канал SHOT.

На записи Стремский заявляет, что не признает себя виновным.

«Заказ. Это заказ на меня, заказ на православную церковь », – говорит на камеру мужчина.

Усыновивший и воспитавший 70 приемных детей священник был задержан в 2019 году по подозрению в педофилии и развратных действиях сексуального характера. Кроме того, ему было предъявлено обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.