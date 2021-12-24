11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве

В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы пострадали 11 человек, восьми из которых потребовалась госпитализация. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, среди них есть двое детей.
Столкновение произошло около 18:05 23 декабря возле дома на улице Свободы, 80. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, который связан с ухудшением здоровье из-за болезни.
Напомним, что утром 23 декабря пять автомобилей, в том числе маршрутка, столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. По этой причине на участке дороги собралась огромная пробка, из-за чего пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться, пока затор разъедется, и пошли пешком по обочине дороги. По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.