В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
25 минут назад

11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве

В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы пострадали 11 человек, восьми из которых потребовалась госпитализация. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, среди них есть двое детей.

11 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Столкновение произошло около 18:05 23 декабря возле дома на улице Свободы, 80. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, у водителя иномарки случился внезапный приступ, который связан с ухудшением здоровье из-за болезни.

Напомним, что утром 23 декабря пять автомобилей, в том числе маршрутка, столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. По этой причине на участке дороги собралась огромная пробка, из-за чего пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться, пока затор разъедется, и пошли пешком по обочине дороги. По предварительной информации, в аварии есть пострадавшие.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители