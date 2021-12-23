Сын Дацика рассказал о нападении наркомана

Сын бойца ММА Вячеслава Дацика Ярослав, избитый в центре Москвы, рассказал, что напавший на него мужчина находился в неадекватном состоянии.

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По словам 16-летнего Ярослава, они с другом поднимались по лестнице в подъезде жилого дома и встретили двух наркоманов, которые «были под чем-то» и решили, что молодые люди «пришли за ними».

Один из них подошел к Ярославу и «прописал два резких удара в челюсть».

«Я уже не понимал, что происходит, и пытался объяснить ему, что пришли мы не за ним. А потом началась драка. Причем я никакого физического вреда ему не нанес. Он на меня напал, потому что у него поехала кукуха или, я не знаю, что там с ним случилось», - рассказал Дацик-младший телеканалу РЕН ТВ.

По словам Ярослава, после нападения у него «все лицо в отеках», в больнице ему наложили швы, в связи с чем он не может принимать пищу.

В комментарии телеграм-каналу Shot Ярослав также рассказал, что после избиения нападавшие потребовали отдать им мобильные телефоны, но Дацик и его друг их «благополучно послали», после чего ушли из подъезда.

После этого из подъезда выбежала соседка, позвала пострадавших молодых людей и вызвала полицию.