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33 минуты назад

В Подмосковье заметили массовую гибель кошек

В подмосковных Котельниках заметили массовую гибель кошек. Об этом рассказал Telegram-канал «Люберцы — SOS!».

В Подмосковье заметили массовую гибель кошек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На кадрах видно, что тела погибших животных лежат в мусорном баке. Источник выдвинул версию, что причиной их смерти стало отравление.

Источник сообщил, что сперва тревогу забили местные жительницы, подкармливающие кошек. Они заметили, что продухи в подвале, где животные прячутся от холодов, замурованы. Женщины добились вскрытия продухов, и на следующий день обнаружили бездомных кошек мертвыми.

Новость вызвала бурную реакцию у пользователей сети. «Твари те, кто это сделал. У нас есть кошки дворовые, и нет крыс. Кому они могут мешать? Слов нет», «Люди, вы чего творите-то? Они не виноваты, что на улице оказались! ****, вам это все вернется!» — выразили свое негодование подписчики в комментариях. Кто-то заявил, что исчезновение кошек приведет к появлению грызунов в округе.

Ранее жители Новокосино заявили о случаях повешения собак на деревьях в лесопарке. Зооактивисты обнаружили возле одного из убитых животных шприц.

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