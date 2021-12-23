В Подмосковье заметили массовую гибель кошек

Источник сообщил, что сперва тревогу забили местные жительницы, подкармливающие кошек. Они заметили, что продухи в подвале, где животные прячутся от холодов, замурованы. Женщины добились вскрытия продухов, и на следующий день обнаружили бездомных кошек мертвыми.

Новость вызвала бурную реакцию у пользователей сети. «Твари те, кто это сделал. У нас есть кошки дворовые, и нет крыс. Кому они могут мешать? Слов нет», «Люди, вы чего творите-то? Они не виноваты, что на улице оказались! ****, вам это все вернется!» — выразили свое негодование подписчики в комментариях. Кто-то заявил, что исчезновение кошек приведет к появлению грызунов в округе.