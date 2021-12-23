Чемпионку мира уволили за оскорбление полицейского в Пулково

Трехкратную чемпионку мира по плаванию Виталину Симонову уволили с работы за поддержку тренера Александра Ильина, отказавшегося надеть маску в аэропорту Пулково. Об этом она рассказала в Instagram.

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«Многие знают, что мы с тренером отстаиваем свои права «свободно дышать», и это оказалось довольно дорого (заседания судов, юридическая помощь, проживание в Санкт-Петербурге, лингвистическая экспертиза). А меня даже уволили с работы», - написала Симонова.

Напомним, 22 ноября заслуженного тренера России Александра Ильина задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Тренер отказался надеть маску, находясь у стойки регистрации, и попросил выдать ему респиратор. Подошла охрана, попросила предъявить документы. Когда Симонов отказался, его попросили пройти в дежурную часть для составления протокола.

Находившаяся рядом с Ильиным пловчиха Виталина Симонова опубликовала видео, на котором сотрудники полиции повалили заслуженного тренера России на пол и скручивают ему руки за спиной. При этом сама спортсменка кричит на полицейских и нецензурно выражается в их адрес.