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1 час назад

Москвич потерял миллион рублей в метро

У 32-летнего москвича, ехавшего покупать автомобиль в свой день рождения, во время поездки на метро из рюкзака украли 1,1 млн рублей наличными, передает Комсомольская правда. Пострадавший рассказал, что копил деньги на машину несколько лет.

Москвич потерял миллион рублей в метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, он отправился на станцию Славянский бульвар по предварительной договоренности с продавцом Ford Mondeo — данную марку машины Сергей (имя изменено) очень давно мечтал приобрести. Однако во время пересадки мужчина увидел, что его рюкзак расстегнут, а деньги пропали.

Тогда молодой человек обратился за помощью к полицейским. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что его ограбили на пути от дома до станции Шелепиха. Заведено уголовное дело, ведётся следствие. Предположительно, вор незаметно залез в сумку мужчины пока он ехал от дома до «Шелепихи». Общий ущерб от действий неустановленного преступника составил 1 132 000 рублей

Ранее сообщалось об ограблении банка в Екатеринбурге. Налётчик вынес 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя с применением оружия. По предварительным данным, мужчина вошёл в банк с предметом, похожим на пистолет. Злоумышленник тщательного готовился к нападению, и он выбрал удачное время для налёта — перед закрытием банка, когда в служебных помещениях не было посетителей.

Происшествия,Комсомольская правда,
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