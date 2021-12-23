Москвич потерял миллион рублей в метро

У 32-летнего москвича, ехавшего покупать автомобиль в свой день рождения, во время поездки на метро из рюкзака украли 1,1 млн рублей наличными, передает Комсомольская правда. Пострадавший рассказал, что копил деньги на машину несколько лет.

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По его словам, он отправился на станцию Славянский бульвар по предварительной договоренности с продавцом Ford Mondeo — данную марку машины Сергей (имя изменено) очень давно мечтал приобрести. Однако во время пересадки мужчина увидел, что его рюкзак расстегнут, а деньги пропали.

Тогда молодой человек обратился за помощью к полицейским. По камерам видеонаблюдения удалось установить, что его ограбили на пути от дома до станции Шелепиха. Заведено уголовное дело, ведётся следствие. Предположительно, вор незаметно залез в сумку мужчины пока он ехал от дома до «Шелепихи». Общий ущерб от действий неустановленного преступника составил 1 132 000 рублей