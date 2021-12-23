Закурившая во время кислородотерапии пенсионерка погибла в Москве

В ГКБ №36 имени Федора Иноземцева от сильных ожогов скончалась 72-летняя москвичка. Травмы пенсионерка получила вследствие попытки закурить во время сеанса кислородотерапии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на свой источник.

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По данным издания, женщину привезли в больницу из квартиры на Медынской улице неделю назад. У москвички диагностировали ожоги пламенем лица, головы, шеи, туловища и верхних конечностей I, II, III степеней. В общей сложности у пациентки оказалось поражено около 35% тканей. Медики сразу поместили пенсионерку в реанимацию и сообщили о ее травмах правоохранителям.

Полицейские, получив информацию об инциденте, направились в квартиру женщины, чтобы выяснить причину и подробности произошедшего. По прибытии на место правоохранители узнали, что москвичка лечилась на дому от COVID-19. Женщина уже выздоровела, но врачи рекомендовали ей еще некоторое время продолжать кислородотерапию. До инцидента пенсионерка тоже проходила данную процедуру, однако на этот раз во время сеанса она решила еще и покурить. В результате исходящий из специального баллона кислород мгновенно загорелся и обдал женщину пламенем, что и привело к обширным ожогам разной степени тяжести.