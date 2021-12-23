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32 минуты назад

Мать найденных в овраге детей раскаялась в их убийстве

Мать двоих детей, найденных без верхней одежды в овраге в Аткарском районе Саратовской области, признала свою вину и раскаялась в их убийстве. Региональное управление СК опубликовало видео ее допроса.

Мать найденных в овраге детей раскаялась в их убийстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На кадрах показаны следственные действия по инциденту, в том числе из дома, где она жила с детьми, и около оврага.

По данным СК, она разозлилась на детей за непослушание и при помощи шарфа начала задушила сначала сына, а затем дочь. После этого 43-летняя подозреваемая вынесла их на улицу и оставила в овраге, а сама скрылась.

«Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть мальчика и госпитализировала девочка в лечебное учреждение. За ее жизнь продолжают бороться врачи», — уточнили в СК.

Следствие собирается ходатайствовать о ее аресте. Женщину подозревают в нарушении пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью) и ч. 3 ст. 30 - пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью).

В рамках дела будет проведена юридическая оценка условий жизни и воспитания детей в семье, а также действий органов профилактики в части своевременности и полноты осуществляемого контроля за семьей.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя рассказала, что девочка, которая выжила после случившегося, накануне перенесла клиническую смерть. Она сообщала, что направляется в село Прокудино, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Также она говорила, что контактирует по этому вопросу с московским аппаратом уполномоченной по правам ребенка при президенте.

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Происшествия,Татьяна Загородняя,СКР,
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