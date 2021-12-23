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29 минут назад

18-летний россиянин убил мать кирпичом в Нижегородской области

Молодой человек в ходе семейной ссоры из-за его желания жить самостоятельно убил мать кирпичом, сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

18-летний россиянин убил мать кирпичом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как полагают следователи, 17 декабря молодой человек и его 38-летняя мать поссорились дома, и сын нанес женщине несколько ударов кирпичом по голове, от которых она скончалась на месте.

Тело матери молодой человек закопал на придомовой территории. Позже родственники не смогли дозвониться до женщины и заявили о ее пропаже в правоохранительные органы. В ходе розысков 20 декабря следователи и сотрудники полиции обнаружили ее тело.

«Как полагают следователи СК, конфликт между родственниками произошел на почве воспитательного процесса: подозреваемый намеревался начать самостоятельную жизнь». – сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Происшествия,СКР,МВД,
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