18-летний россиянин убил мать кирпичом

Молодой человек в ходе семейной ссоры из-за его желания жить самостоятельно убил мать кирпичом, сообщает Следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Как полагают следователи, 17 декабря молодой человек и его 38-летняя мать поссорились дома, и сын нанес женщине несколько ударов кирпичом по голове, от которых она скончалась на месте.

Тело матери молодой человек закопал на придомовой территории. Позже родственники не смогли дозвониться до женщины и заявили о ее пропаже в правоохранительные органы. В ходе розысков 20 декабря следователи и сотрудники полиции обнаружили ее тело.

«Как полагают следователи СК, конфликт между родственниками произошел на почве воспитательного процесса: подозреваемый намеревался начать самостоятельную жизнь». – сообщили в СК.