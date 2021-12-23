Горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ-1 в Бурятии восстановят 25 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Горячее водоснабжение на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ после аварии восстановят в субботу, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Выбывшие из строя котлы ТЭЦ-1, ремонт которых продолжается, запустят утром 24 декабря. Завершить ремонтно-восстановительные работы и полностью восстановить горячее водоснабжение планируется 25 декабря", - приводит слова Чекункова пресс-служба министерства.

Глава Минвостокразвития подчеркнул, что в Улан-Удэ продолжается ремонт оборудования на ТЭЦ-1, запущен резервный котел - по мере его разогрева повышается температура теплоносителя. Температуру на подачу будут повышать постепенно, в течение 8-10 часов, чтобы не допустить повреждения остывших труб. Из-за использования обогревательных приборов на 30% возросла нагрузка на электросети, поэтому принято решение временно отключить уличное освещение.

Министр добавил, что в городе развернуты 10 пунктов временного размещения на 400 человек, началась раздача обогревательных приборов людям, которые в них нуждаются. Школьники временно переведены на дистанционное обучение. Предприняты меры по предотвращению размораживания систем отопления зданий.