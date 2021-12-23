Названа возможная причина драки полицейских в Кургане

Поводом для массовой драки четырех сотрудниц курганского ОВД «Куртамышский» могла стать должность. Такую возможную причину произошедшего озвучил Telegram-канал Shot.

Согласно информации канала, драка началась с подачи старшего лейтенанта полиции Светланы Настенковой, гражданской жены главы отдела. Она замахнулась на капитана полиции Ирину Добрыдину молотком, а затем дважды ударила ее рукой.

Отмечается, что причиной ссоры могло стать то, что капитана несколько месяцев назад назначили на должность временно исполняющего обязанности начальника по личному составу. При этом лейтенант, которая на данный момент находится в декрете, также претендовала на эту должность.

Ранее сообщалось, что вероятным поводом для драки мог послужить сам подполковник, возглавляющий отдел. Якобы одна из женщин приревновала его к другой. После того, как старший лейтенант напала на капитана полиции, за Добрыдину вступилась майор, а на помощь Настенковой пришла ее сестра — также майор полиции.

При этом капитан Ирина Добрыдина с 2015 года состоит в браке с инспектором ДПС, вместе пара воспитывает ребенка. Ирина позиционирует себя как примерную жену и мать, а никаких связей с начальником отдела, кроме рабочих, капитан полиции не приемлет.