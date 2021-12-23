В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.36EUR 83.12
Войти в почту
6 минут назад

Названа еще одна возможная причина массовой драки полицейских в Кургане

Поводом для массовой драки четырех сотрудниц курганского ОВД «Куртамышский» могла стать должность. Такую возможную причину произошедшего озвучил Telegram-канал Shot.

Названа возможная причина драки полицейских в Кургане
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно информации канала, драка началась с подачи старшего лейтенанта полиции Светланы Настенковой, гражданской жены главы отдела. Она замахнулась на капитана полиции Ирину Добрыдину молотком, а затем дважды ударила ее рукой.

Отмечается, что причиной ссоры могло стать то, что капитана несколько месяцев назад назначили на должность временно исполняющего обязанности начальника по личному составу. При этом лейтенант, которая на данный момент находится в декрете, также претендовала на эту должность.

Полицейская избила коллегу молотком  из-за неверности мужа

Ранее сообщалось, что вероятным поводом для драки мог послужить сам подполковник, возглавляющий отдел. Якобы одна из женщин приревновала его к другой. После того, как старший лейтенант напала на капитана полиции, за Добрыдину вступилась майор, а на помощь Настенковой пришла ее сестра — также майор полиции.

При этом капитан Ирина Добрыдина с 2015 года состоит в браке с инспектором ДПС, вместе пара воспитывает ребенка. Ирина позиционирует себя как примерную жену и мать, а никаких связей с начальником отдела, кроме рабочих, капитан полиции не приемлет.

По факту инцидента в региональном управлении МВД проводится проверка.

Происшествия,ГИБДД,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители