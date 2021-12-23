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30 минут назад

Священнослужителя нашли убитым в Нефтекамске

Священнослужителя нашли убитым в Нефтекамске, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Священника убили в Нефтекамске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"[Нашли убитым] священнослужителя", - сказал собеседник агентства. Убийство произошло в Нефтекамске.

В следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что по факту убийства возбуждено дело.

"По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - отметили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Происшествия,Криминал,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,
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