Священника убили в Нефтекамске

Священнослужителя нашли убитым в Нефтекамске, сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах. По факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
"[Нашли убитым] священнослужителя", - сказал собеседник агентства. Убийство произошло в Нефтекамске.
В следственном управлении СК РФ по республике сообщили, что по факту убийства возбуждено дело.
"По факту убийства мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия", - отметили в ведомстве.
Обстоятельства произошедшего уточняются.