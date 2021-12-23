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36 минут назад

Избиение врачами мужчины из-за отказа от вакцины попало на видео

В Китае врачи избили мужчину, который отказался от вакцинации. Об этом сообщает телеканал «360», опубликовавший появившиеся в социальных сетях кадры инцидента. На записи видно, как несколько медиков в защитных костюмах бьют лежащего на земле пациента. По предположениям журналистов, такая агрессия была вызвана его отказом сделать прививку.

Согласно данным сайта Coronavirus Monitorus. Ru, по состоянию на 23 декабря в Китае насчитывается 100544 заболевших коронавирусом. За последние сутки в Поднебесной выявлено 77 человека с опасной вирусной инфекцией, общее количество выздоровевших и выписанных из медицинских учреждений составляет 94143 человека.

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