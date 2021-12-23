В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-3° в 
USD 73.79EUR 83.15
Войти в почту
57 минут назад

Массовая драка произошла в московском метро

В Московском метрополитене произошла массовая драка, участников которой попытались разнять пассажиры. Видеозапись произошедшего опубликовал Telegram-канал «Что там в Москве?».

На кадрах видно, что сцепились несколько пассажиров метро. При этом пол был закапан кровью, а находящиеся в вагоне женщины попытались успокоить дерущихся мужчин.

Конфликт произошел вечером 22 декабря. По предварительным данным, люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, поспорили из-за защитных масок, пишет «Мослента».

Били ногами по голове: в Москве произошла массовая драка

В начале декабря двое приезжих подрались с москвичом в вагоне поезда на станции метро «Пушкинская». Один из участников инцидента повалил на пол другого и стал его избивать, после чего они поднялись и продолжили драку. Другие пассажиры пытались их разнять, но безуспешно. После того, как дерущихся попросили покинуть поезд, драка продолжилась на станции.

Происшествия,Видео,Мослента,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители