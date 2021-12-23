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1 час назад

Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в системе ФСИН

По факту пыток в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) возбуждено 17 уголовных дел, уволены свыше 10 человек. Об этом заявил в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Это наши граждане, и мы будем вместе добиваться улучшения ситуации, при расследовании пыток в колониях нужно использовать возможности правозащитников», — отметил он.

Путин также подчеркнул, что пытки в колониях — общемировая проблема, требующая развития пенитенциарной системы.

В начале октября основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила и вывезла из России более 40 гигабайт видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей. На них были запечатлены изнасилования и издевательства над заключенными.

Происшествия,Видео,Владимир Осечкин,Владимир Путин,ФСИН,РИА Новости,
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