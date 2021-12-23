В московском метро произошла массовая драка

«Борьба вольная, публика довольная», «Как-то слишком быстро общество оскотинилось. Даже в 90-х, которыми нас пугают, не было такого количества агрессии», «Они почкованием плодятся? С каждым днем все больше и больше таких видео», — прокомментировали юзеры.