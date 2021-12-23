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53 минуты назад

СК начал проверку поста Лебедева о мощах святых

Следственный комитет России начал проверку после публикации дизайнера и блогера Артемия Лебедева о мощах святых в Telegram-канале. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СК начал проверку поста Лебедева о мощах святых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проверяется информация СМИ о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в Telegram. Согласно имеющимся данным, на странице Лебедева было опубликовано в нецензурных выражениях высказывание о святых мощах», - заявил собеседник агентства.

По его словам, проверка квалифицируется по части 1 статьи 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»).

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В своем Telegram-канале 17 декабря Лебедев в присущей ему манере жестко высказался о мощах святых, приведя в пример Сергия Радонежского, а также о мавзолеях Ленина и Ким Ир Сена, выразив недоумение, почему многие люди желают посетить подобные места и приложиться к мощам.

«Почему в мавзолеях лежат напоказ трупики Ленина, Ким Ир Сена, Мао? Откуда в народе желание поклониться мертвому менеджеру?», - задался вопросами дизайнер.

Происшествия,Артемий Лебедев,Сергий Радонежский,СКР,
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