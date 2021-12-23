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29 минут назад

В еще одном российском регионе загорелась электростанция

В районе Балаково Саратовской области на гидроэлектростанции (ГЭС) произошел пожар. Предварительно удалось выяснить, что задымление зафиксировано на блочном трансформаторе, сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

В еще одном российском регионе загорелась электростанция
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что ГЭС сейчас работает в штатном режиме. Каких-либо последствий для потребителей не возникло.

Накануне Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ в столице Бурятии Улан-Удэ.

Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии произошла утром в четверг, 23 декабря. Из-за возгорания электрической проводки на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС и приготовились отселять людей в случае неблагоприятного сценария по устранению последствий аварии.

Происшествия,СКР,РЕН ТВ,
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