Раскрыто состояние выжившей в овраге под Саратовом девочки

Пятилетняя девочка, найденная на морозе в овраге в селе Прокудино в Саратовской области, пережила клиническую смерть. Как рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя в своем Instagram, ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

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«Младшая девочка жива. Состояние крайне тяжелое. Перенесла клиническую смерть вчера. Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное... Помолитесь за малышку», — написала она.

Сейчас Загородняя отправилась в Прокудино, чтобы разбираться в причинах произошедшего.

Напомним, что детей обнаружила прохожая днем 22 декабря — малолетние лежали в сугробе без верхней одежды. Мальчик скончался от переохлаждения, девочку доставили в больницу. Известно, что дети росли в нормальной семье, однако недавно их родители развелись, после чего мама пыталась перевести их на домашнее обучение. В день трагедии женщина написала классному руководителю сына, что тот не пойдет в школу.