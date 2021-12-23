В Новосибирске украли ребенка на глазах у матери. Видео

Неизвестные мужчины похитили ребенка у жительницы Новосибирска. Об этом россиянка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие кадры, чтобы придать инцидент огласке.
«У меня "украли" ребенка незнакомые люди, тащили сына против его воли в машину. Один из мужчин мне заламывал руки и закрывал рот, чтобы я не кричала. Машина заранее припарковалась на стоянке средь других авто. Выжидали меня с детьми. Набросились как звери. Есть записи с камер видеонаблюдения с дома», – написала женщина.
Как уточняется в СМИ, мальчика могли забрать для передачи его отцу.