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55 минут назад

В Новосибирске украли ребенка на глазах у матери. Видео

Неизвестные мужчины похитили ребенка у жительницы Новосибирска. Об этом россиянка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие кадры, чтобы придать инцидент огласке.

«У меня "украли" ребенка незнакомые люди, тащили сына против его воли в машину. Один из мужчин мне заламывал руки и закрывал рот, чтобы я не кричала. Машина заранее припарковалась на стоянке средь других авто. Выжидали меня с детьми. Набросились как звери. Есть записи с камер видеонаблюдения с дома», – написала женщина.

Как уточняется в СМИ, мальчика могли забрать для передачи его отцу.

Происшествия,Криминал,Видео,
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