Попытка сжечь охранников бара в Москве попала на видео

В Москве мужчина пытался сжечь охранников бара «Грязные танцы». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», опубликовавший видео инцидента.
48-летний посетитель заведения поссорился с его сотрудниками, после чего вышел на улицу и вернулся с канистрой бензина. На кадрах видно, как мужчина пытается облить своих обидчиков жидкостью и поджечь их.
«Внутри бара зацепился с охранниками. Они меня чуть-чуть побили и выкинули. Ну, я обиделся, нашел канистру и поджег», – передает его слова источник.
В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сейчас он находится под арестом.