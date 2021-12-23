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1 час назад

Попытка сжечь охранников бара в Москве попала на видео

В Москве мужчина пытался сжечь охранников бара «Грязные танцы». Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём», опубликовавший видео инцидента.

48-летний посетитель заведения поссорился с его сотрудниками, после чего вышел на улицу и вернулся с канистрой бензина. На кадрах видно, как мужчина пытается облить своих обидчиков жидкостью и поджечь их.

«Внутри бара зацепился с охранниками. Они меня чуть-чуть побили и выкинули. Ну, я обиделся, нашел канистру и поджег», – передает его слова источник.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сейчас он находится под арестом.

Происшествия,Новости Москвы,Криминал,Видео,
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