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1 час назад

Массовое ДТП произошло на Варшавском шоссе в Москве

Пять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться, пока образовавшаяся пробка разъедется, и пошли пешком по обочине дороги до своих мест назначения.

Авария произошла неподалеку от съезда Проектируемый проезд №585. Люди шли даже по Варшавскому тоннелю, пока машины стояли в пробке и ждали возобновления движения.

На видео, опубликованном в канале, видно, что в столкновении приняли участие четыре легковых автомобиля и маршрутка. В Дептрансе Москвы сообщили, что на данный момент затор ликвидирован.

Москвичам пообещали рекордные пробки

Напомним, что утром 21 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло массовое ДТП. Всего было повреждено 18 автомобилей.

Позднее выяснилось, что виновник аварии был в состоянии наркотического опьянения. После совершения аварии мужчина якобы выскочил из машины и прокричал: «Наконец-то я стал знаменитым!». В разговоре с журналистом он неадекватно реагировал на произошедшее и заявлял, что употреблял алкоголь.

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