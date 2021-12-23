Пять автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, пассажиры общественного транспорта решили не дожидаться, пока образовавшаяся пробка разъедется, и пошли пешком по обочине дороги до своих мест назначения.

Авария произошла неподалеку от съезда Проектируемый проезд №585. Люди шли даже по Варшавскому тоннелю, пока машины стояли в пробке и ждали возобновления движения.

На видео, опубликованном в канале, видно, что в столкновении приняли участие четыре легковых автомобиля и маршрутка. В Дептрансе Москвы сообщили, что на данный момент затор ликвидирован.

Напомним, что утром 21 декабря на внешней стороне третьего транспортного кольца, перед развязкой с Кутузовским проспектом произошло массовое ДТП. Всего было повреждено 18 автомобилей.