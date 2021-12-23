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25 минут назад

Украинец пытался проникнуть в дом Поклонской в Крыму. Видео

В дом российского посла в Кабо-Верде Натальи Поклонской в Крыму пытался проникнуть неизвестный мужчина. По ее словам, в тот момент она находилась в жилище вместе со своей дочерью. Запись, на которой видно, как посторонний человек перелезает через забор на территорию владения политика, появилась в распоряжении Telegram-канала URA.RU.

«Малоприятное ощущение, когда вот так беспардонно кто-то ломится и тарабанит во все двери, а ты в этот момент находишься одна с ребенком в доме», – передает слова Поклонской канал.

При этом экс-депутат Государственной думы сообщила, что в отношении мужчины не стали возбуждать уголовное дело, его выслали обратно на Украину.

Происшествия,Политика,Видео,Наталья Поклонская,Госдума,РИА Ura.ru,
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