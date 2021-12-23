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7 минут назад

Поляк рассказал о «пьяных» расстрелах беженцев

Сбежавший польский военнослужащий Эмиль Чечко рассказал, что случаи «пьяного» расстрела беженцев на границе с Белоруссией исчисляются десятками, а солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии. Как сообщает URA.RU, накануне военный попросил убежища в Белоруссии из-за страха преследования.

Поляк признался в «пьяных» расстрелах беженцев на границе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«10 раз были случаи расстрела беженцев. От командиров части мы получали приказ вначале о том, что мы должны ехать с пограничниками на патрулирование, и там нас спаивали практически до бессознательного состояния и давали оружие», — заявил Чечко.

Солдат добавил, что на утро после происшествия человек не был уверен, что стрелял в людей. Чечко обратился к министру обороны, премьер-министру и президенту Польши Анджею Дуде с вопросом, знают ли они, что происходит на границе. Он потребовал от должностных лиц информирования людей о данной ситуации.

Напомним, что ранее Чечко заявил, что хотел бы остаться в Белоруссии, поскольку на родине ему якобы грозит смерть.

Происшествия,В мире,Анджей Дуда,
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