Появилось видео ареста обвиняемого в убийстве ректора КФУ Гафурова

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову , который обвиняется по делу об убийстве по найму. Руководитель высшего учебного заведения арестован до 21 февраля 2022 года. Соответствующее видео из зала суда появилось в распоряжении телеканала «360».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору», – сообщает пресс-служба суда.

Ранее стало известно, что Гафуров был задержан в Казани по подозрению в причастности к произошедшему несколько лет назад убийству в Татарстане.