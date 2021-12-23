Появилось видео ареста обвиняемого в убийстве ректора КФУ Гафурова

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову, который обвиняется по делу об убийстве по найму. Руководитель высшего учебного заведения арестован до 21 февраля 2022 года. Соответствующее видео из зала суда появилось в распоряжении телеканала «360».
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гафурова И.Р. по делу, возбужденному по ч. 2 cт. 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по найму и предварительному сговору», – сообщает пресс-служба суда.
Ранее стало известно, что Гафуров был задержан в Казани по подозрению в причастности к произошедшему несколько лет назад убийству в Татарстане.